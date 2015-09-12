صدمة ليونايتد.. روني يغيب عن مواجهة ليفربول

في الساعات الأخيرة قبل مواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليفربول مساء السبت تأكد غياب واين روني مهاجم الشياطين وقائد الفريق عن اللقاء المرتقب.

ويحتل رونايتد الترتيب الخامس برصيد سبع نقاط ويأتي السابع ليفربول في جعبته سبع نقاط قبل صدامهما بالجولة الخامسة.

وخاض روني المران يوم الجمعة لكنه تعرض لإصابة في العضلة الخلفية جعلت غيابه عن موقعة ليفربول مؤكدة.

وبحسب التقارير الإنجليزية فإن مروان فيلايني سيكون أساسيا لخلافة قائد مانشستر.

وذكرت صحيفة (مانشستير إيفينينج نيوز) أن روني لم يبيت في فندق معسكر مانشستر يونايتد قبل المباراة وغيابه قد يمتد لمواجهة أيندهوفن في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

غياب روني جعل الأمر معقدا بالنسبة للويس فان جال المدير الفني ليونايتد.. إذ تضم قائمته الثنائي جيمس ويلسون والمراهق أنطوني مارسيال صاحب الـ36 مليون استرليني كورقتين هجوميتين بجانب فيلايني.