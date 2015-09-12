أصحاب اللانشات بالسويس: لسنا مخالفين ونطالب بتطبيق معايير الصيد

قال على الجنيدى رئيس جمعية تجار بائعى الأسماك بالسويس وأحد مسئولى ملف اللانشات بخليج السويس إنهم لم يخالفوا القانون وملتزمين بالصيد بالبحر الأحمر مع بدء موسم الصيد.

وأضاف رئيس جمعية تجار بائعى الأسماك بالسويس أنهم يعملون بشكل قانونى ورسمى طبقا لقرارات الثروة السمكية، مطالبا بتطبيق معايير الصيد طبقا للمادة رقم 124 والتى تضم لائحة تنفيذية بمواصفات الصيد فى عمليات الصيد الخاصة بالشباك والماجه "حجم فتحات الشباك".

وذكر أنه تحدث مع محمد الفقى رئيس الاتحاد للثروة السمكية وطالبه بتطبيق القانون وحماية الثروة السمكية نظرا لوجود شباك تجرف البحر وتصطاد أمهات الأسماك والأسماء الصغيرة جدا بالمخالفة وهو ما يهدد المخزون الإستراتجى للثروة السمكية.

تابع الجنيدى أنه قام من قبل بإبلاغ الجهات المعنية بوجود مراكب مخالفة وتعمل بشباك محرمة دوليا وبالفعل تم تحرير محاضر إلى 25 مركب صيد من قبل ومازال هذه المراكب تعمل بشكل مخالف، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل وحماية الثروة السمكية ومنع شباك الصيد المخالفة للقانون الدولى حماية للثروة السمكية.

- بلاغ ضد رئيس الثروة السمكية للسماح بالصيد فى خليج السويس بالمخالفة للقانون