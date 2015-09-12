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"تضامن القليوبية" تجرى لقاءات لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك

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"تضامن القليوبية" تجرى لقاءات لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك "تضامن القليوبية" تجرى لقاءات لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك
أكد أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى القليوبية، أنه تم عقد لقاءات أمس لتعريف المشرفين والحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك الحج فى الأراضى المقدسة.

وأكد بدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدريب المشرفين المسافرين مع الحجاج لتأهيلهم بكيفية الإشراف ومتابعة الحجاج، وكذلك تعريفهم بالمناسك وكيفية أدائها، وكيفية توجية الحجاج والرد على الأسئلة بين الحجاج، وكيفية التأكيد على الحجاج لتفادى الزحام والتزاحم على أداء المناسك.

وتم التأكيد على الحجاج أهمية تعليق كروت التعارف وأرقام التليفونات وتعليمات التعامل مع المرضى وكبار السن، وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم اختيار 482 حاجاً من القليوبية للسفر للأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج بعد إجراء القرعة.

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