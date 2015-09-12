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اليوم.. اتحاد "صيدلة طنطا" ينظم دورة تأهيلية للطلاب الجدد

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اليوم.. اتحاد "صيدلة طنطا" ينظم دورة تأهيلية للطلاب الجدد اليوم.. اتحاد "صيدلة طنطا" ينظم دورة تأهيلية للطلاب الجدد
أعلن اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة طنطا عن بدء الدورة التأهيلية للطلاب الجدد إعدادى صيدلة بدءا من اليوم السبت.

ويشمل برنامج الدورة شرحا لكل أقسام الكلية ومواد الفرقة الإعدادى، وتعريف الطلاب بها وبمصطلحاتها ونظام وتوزيع درجاتها، كما تشمل أيضا محاضرات لتنمية مهارات الطلبة وتعريفهم بالعمل الجماعى ومبادئ الإسعافات الأولية ومجالات العمل الصيدلى.

ومن جانبه صرح الدكتور علاء السيسى عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، بأنه سوف ينعقد لقاء تنويرى مجمع للطلاب الجدد مع أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية، فى مدرج (1) اليوم السبت، بهدف شرح محتوى كل قسم ومجالاته بالكلية.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، إلى أنه تم الانتهاء من التدريب الصيفى لطلاب الكلية بالفرقة الثالثة بمستشفى الجامعة، حيث تم تدريب الطلاب فى كل معامل المستشفى، وذلك لتطبيق المعلومات التى درسها الطلاب على الحالات المرضية المختلفة بهدف الارتقاء بالمستوى المهنى لخريج الكلية.

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