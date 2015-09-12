ضبط 3 أشخاص تعدوا بالضرب على فلاح ونجله داخل منزلهما ببسيون بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز بسيون من ضبط 3 متهمين بعد قيامهم بالتعدى بالضرب على فلاح ونجله داخل منزلهما ببندر بسيون وإصابتهما بجروح بالرأس والجانب الأيمن وكسر بالأنف، واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بورود بلاغ من إدارة مستشفى بسيون المركزى بوصول "نصر.ع.د" 75 سنة فلاح مصابا (بجروح بالرأس والجانب الأيمن وكسر بالأنف)، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى وبسؤل خيرى 34 سنة فلاح مصابا (بجرح بالرأس) مقيمان بندر بسيون قرر أثناء تواجدهما بمنزلهما فوجئا بحضور شخصين مجهولين يستقلان سيارة خضراء اللون (بدون لوحات معدينة) وقاما بالطرق على باب المنزل والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما والهرب.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون وضباط وحدة مباحث بسيون وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ـ حمادة س س 23 سنة سائق - مقيم قرية جونة مركز قلين، و"عاطف.ع.ع.ا " 33 سنة عاطل (له معلومات - متنوع - سرقة بالإكراه مخدرات - سلاح نارى آخرهم القضية 13286 جنح المركز 2015 سرقة مزرعة) مقيم بقرية كنيسة شبراطو مركز بسيون، ومحمد ر س ع ع 27 سنة عاطل ( له معلومات - متنوع – سرقة، تعرض لأنثى - إيصال أمانة) مقيم بقريه سلامون مركز بسيون، "رضا.م.ح.ال" وشهرته "رضا.ف" 32 سنة عاطل ( له معلومات - متنوع سرقة - سلاح أبيض - سرقة دراجة نارية – هروب من الخدمة العسكرية – سرقة أجزاء سيارات)، مسعد م ع ق 36سنة عاطل ( له معلومات – متنوع – سرقات – سلاح نارى - مخدرات – سلاح أبيض) مقيمان بقرية بلنكونة مركز قلين كفرالشيخ مستقلين السياره رقم 2473 ل ر أ، نقل خضراء اللون قيادة الأول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث والسيارة واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الرابع والخامس الذين تمكنا من الهروب، تحرر المحضر 15501 جنح مركز بسيون وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، والتحفظ على السيارة.