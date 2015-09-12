سقوط عاطل محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية شروع فى سرقة بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز السنطة، من ضبط عاطل له معلومات متنوع مقيم بندر السنطة، محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية شروع فى سرقة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد الجمل رئيس مباحث مركز السنطة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "محمد.ا"، 28 سنة، عاطل "له معلومات – متنوع" محكوم عليه فى القضية رقم 45239 جنايات المركز لسنة 2014 "شروع فى سرقة"، 15 سنة سجنًا، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق.