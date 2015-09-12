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تونس تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

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تونس تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية تونس تجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
أكد وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى موقف تونس المساند والداعم للشعب الفلسطينى وقضيته من أجل الحصول على كافة حقوقه الوطنية المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال الحرشانى، خلال لقائه أمس الجمعة مع سفير فلسطين بتونس سلمان الهرفى، إن الشعب التونسى يعتبر القضية الفلسطينية قضية تونسية وان تونس تقف دائما وابدا مع فلسطين، مهنئا الشعب الفلسطينى وقيادته بقرار الجمعية العامة برفع علم فلسطين فى مقرات الامم المتحدة.

ومن جانبه، قدم السفير الفلسطينى الشكر على الدعم الدائم والمستمر الذى تقدمه تونس إلى فلسطين وقضيتها وشعبها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية و الرياضية، مؤكدا وقوف فلسطين إلى جانب تونس فى مواجهة الارهاب.
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