ميدو: على صلاح ألا يرتكب غلطتي.. وهذا ما يحتاجه للوصول لأكبر أندية العالم

على محمد صلاح أن يستقر في روما لسنوات 3 على الأقل، وإلا فإنه يرتكب خطأ وقع فيه من قبل النجم المصري أحمد حسام "ميدو" وعطله عن الوصول لحلم اللعب لأكبر أندية العالم.

ميدو تحدث عن تجربة محمد صلاح نجم روما وأفصح "إنه في واحد من أشهر وأفضل أندية العالم".

ثم استدرك "لكن على صلاح البقاء والاستمرار في روما لسنوات. التنقل الكثير قد يجعل اللاعب يعيش نفس الخطأ الذي ارتكبته وأنا لاعب".

وأوضح "التنقل الكثير ينال من تركزيك واستقرارك، هذا يضرك كلاعب".

كاريزما

ودافع ميدو عن وجهة نظره حين قال إن صلاح يفتقد للكاريزما في أرض الملعب.

لكنه فسر ما قاله: "لم أكن أهاجم صلاح، فقط هذا كان رأيي وقتها. الكاريزما هي الشيء الذي يجبر المصور على أن يسلط الكاميرات عليك مثل مارادونا ومثلي حين كنت أنا في إنجلترا".

وأضاف "لكن هذا لا يعيب صلاح. قال البعض إني أشعر بالغيرة من نجاحه وأرغب في أن أكون الوحيد الذي لعب في أندية كبرى، لكني أستطيع الرد على هؤلاء".

وفند "أنا من حارب ليأتي بحسام غالي لتوتنام، أنا من توسط لدى ميدلسبره لضم محمد شوقي، وأنا من جلب جمال حمزة وإبراهيم سعيد ومحمد محسن أبو جريشة للاختبار في جنت البلجيكي".

وأكمل "لو كنت أغار من أشياء كتلك، هل كنت سأتصرف هكذا كأحد أكثر من ساعد المحترفين المصريين في أوروبا؟".

ما يحتاجه صلاح

وعن سبب رحيل صلاح من تشيلسي أوضح ميدو "محمد يحب المساحات، لم يجدها وهو في ناد مثل البلوز لأن الخصوم يواجهون هذا الفريق بدفاعات محكمة".

واستدرك "لكن صلاح كان لينجح مع أي ناد من أندية الوسط في إنجلترا مثل توتنام أو نيوكاسل أو أستون فيلا. الآن هو في ناد عريق وعظيم مثل روما بجوار نجوم مثل توتي ودي روسي".

وأفصح ميدو "فقط بقليل من التطور. وما يحتاج صلاح لإدراكه أن المدافعين في إيطاليا يعرفونه وطريقته في اللعب".

واستفاض "لهذا العمل البدني والتطور في هذا الشق وتغيير اسلوب اللعب يستطيع أن يصل لأفضل أندية العالم. ما رأيته من صلاح يجعلني أثق في أنه يستطيع الوصول لمكانة أعلى".