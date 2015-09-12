الزارع وكيلاً لأمين الجوف

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

أصدر أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني قراراً بتعيين المهندس عيد بن حميد الزارع وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة منطقة الجوف.

المهندس الزارع عبر عن شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف على دعمه المتواصل وعلى الثقة التى أوكلت له وسوف تكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيراً الى أنه سوف يعمل هو وزملاؤه رؤساء البلديات في خدمة المنطقة، وتطوير وإنجاز المشروعات والوصول بخدمات البلديات إلى مستويات تحقق تطلعات الأهالي بمنطقة الجوف.