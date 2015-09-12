الخميس يشارك في وضع خارطة طريق «الصحة العالمية» لرعاية المحتاجين

شارك الدكتور عبدالوهاب الخميس، استاذ الادارة الصحية المساعد، مشرف قسم الصحة العامة في الجامعة السعودية الالكترونية في ورشة العمل التي أقامتها منظمة الصحة العالمية WHO في مكتبها الإقليمي في مصر حول تغطية الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا (اصحاب الدخل المحدود والنساء والأطفال والعمال).

واختتمت الورشة أعمالها بالاتفاق على مسودة خارطة الطريق لدول المنطقة، ترسم كيفية تحقيق التغطية الصحية الشاملة للفئات الضعيفة وغير الرسمية في دول الشرق الاوسط.

وتمحور حديث الدكتور الخميس في الورشة حول كيفية توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في المملكة. وترأست الجلسة وزيرة الصحة المصرية السابقة الدكتورة مها الرباط، كما شارك الخميس في تعديل صيغة مسودة خارطة الطريق التي من المقرر أن ترسل لوزراء الصحة في دول الشرق الاوسط لاعتمادها كوثيقة رسمية لدول المنطقة.

إلى ذلك فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية د. الخميس مستشارا ومتحدثاً مشاركاً في ندواتها وورش العمل التي تقيمها، وسبق له أن قدم ورقة في الندوة التي عقدتها المنظمة حول استراتيجية شراء الخدمات الصحية، وتناولت الورقة استراتيجية دول الخليج لشراء الخدمات الصحية.