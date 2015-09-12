تبوك: ارتفاع سقف الناخبين يساهم في اختيار المرشح الأمثل

أكدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة تبوك بأن تخطي أعداد الناخبين والناخبات بمنطقة تبوك حاجز ال 16 ألف ناخب وناخبة، إضافة إلى أكثر من 40 ألف ناخب قيدوا أسماءهم سيسهم في اختيار المرشح الأمثل وستكون أمام الجميع فرصة كبيرة في اختيار المرشح المناسب الذي سيمثلهم في المجلس البلدي وهو أحد أهم أهداف الانتخابات البلدية. وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التي أقرتها اللجنة العامة للانتخابات البلدية المتمثلة في تسهيلات عديدة لمرحلة قيد الناخبين أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد الناخبين والناخبات على المراكز الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات بالمنطقة بمرحلتيها الأولى والثانية تسير وفق ما خطط لها وسط منظومة عمل يومية يقوم عليها أكثر من 500 عضو وعضوه لخدمة الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات وتقديم المساعدة المطلوبة لهم وتوجيههم داخل المراكز الانتخابية.

وبينت أنها ترحب بأي جهد يخدم العملية الانتخابية بموضوعية وحيادية ولا يصب في إيجاد تكتلات لصالح فئات معينة، مشددة على عدم قبول ما يخل بسلامة الانتخابات ونزاهتها وذلك حرصاً على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وعدالتها.

وعبرت في ذات البيان عن ارتياحها البالغ لنجاح سير العملية الانتخابية حتى اليوم في دورتها الثالثة، ونجاح هذه المهمة الوطنية التي عكس الإقبال الكبير عليها والتفاعل الجماهيري الواسع معها، مستوى الوعي الذي يتمتع به المواطنون والمواطنات وحرصهم على ممارسة حقوقهم الانتخابية في تنمية المنطقة.

يذكر أن جمالي عدد الناخبين والناخبات بمنطقة تبوك الذين قيدوا في سجلات الناخبين منذ بدء عملية الانتخابات قد بلغ 16943 ناخباً وناخبة منهم 12930 ناخباً و4013 ناخبة. فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البلدية في المنطقة 427 مرشحاً منهم 367 مرشحاً من الرجال و60 مرشحة من النساء، وذلك في 46 مركزاً انتخابياً منها 30 مركزًا رجاليًا و 16 مركزًا نسائياً.