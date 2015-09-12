تخريج 286 فرداً بالحرس الوطني في الأحساء

الأحساء - صالح المحيسن

شهد قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالأحساء اللواء محمد عبدالهادي القحطاني صباح أمس الأول حفل تخريج مركز تدريب المستجدين بالحرس الوطني بالأحساء لدورة الفرد الأساسي منهاج (١١١) دوره رقم (٣) ودوره رقم (٤) لعام ١٤٣٦ه.

وكان اللواء القحطاني قد ألقى كلمة توجيهية لأبنائه الخريجين، حيث أنهم هم عماد الدولة والمستقبل المشرق لهذا الوطن الغالي على الجميع، وأشار القحطاني إلى أن الجميع متأهب لخدمة هذا الوطن، كما شكر في كلمته خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد ووزير الحرس الوطني، مقدماً شكره أيضاً لركن عمليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي اللواء جدي بن مرزوق العتيبي، على حرصه ومتابعته المستمرة لإنجاح مثل هذه الدورات التي تقام باللواء، تحت إشراف ومتابعة من قبل وزارة الحرس الوطني والمدارس العسكرية بالحرس الوطني، كما قدم شكره للضباط وأفراد مركز التدريب. واحتوت فقرات الحفل على استعراض الطلبة مهارات في فك وتركيب السلاح، وكلمة للخريجين، وكلمة لقائد المركز، كما عبر الطلبة عن مشاركة زملائهم في عاصفة الحزم بفقرة جماعية مشاركة منهم لإخوانهم بالحد الجنوبي، وفي ختام الحفل قدم اللواء القحطاني دروعا تكريميه لكلاً من قائد لواء الملك عبدالله وتسلمها نيابة عنه العميد عبود عبدالله الشهراني، ودرعا مماثلا للواء جدي مرزوق العتيبي ركن عمليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي، ودرعا لكتيبة مدفعيه الميدان الثانية لمشاركتها في عاصفة الحزم، ودرع الشهداء.