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اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية مسئولة عن واحدة من كل 5 حالات وفاة

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اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية مسئولة عن واحدة من كل 5 حالات وفاة اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية مسئولة عن واحدة من كل 5 حالات وفاة
حذرت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها على صحيفة الديلى ميل البريطانية، من سوء التغذية الذى يسبب الوفيات المبكرة فى جميع أنحاء العالم.

وقال الباحثون إن الأكل غير الصحى يساهم فى معظم الوفيات فى جميع أنحاء العالم لتسببه فى رفع خطر الإصابة بالأمراض بما فى ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن 21% من الوفيات العالمية بسبب الوجبات الغذائية العالية فى اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية، والتى تفتقر إلى الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

ووجد الباحثون أن أعلى المخاطر المرتبطة بالوفيات المبكرة لكل من الرجال والنساء هو ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر رقم واحد المرتبط بالوفيات فى العالم، حيث إنه يساهم فى 10.4 مليون حالة وفاة سنويًا، وأضاف الدكتور كريستوفر موراى، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، أن هناك إمكانية كبيرة لتحسين الصحة من خلال تجنب بعض المخاطر مثل التدخين وسوء التغذية وكذلك معالجة المخاطر البيئية مثل تلوث الهواء.

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مصر 365