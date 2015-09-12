ضبط 2956 مخالفة لدراجات بخارية ورفع 95 سيارة متروكة بشوارع الجيزة فى شهر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وذلك من خلال حملات مرورية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضى عن ضبط 2956 مخالفة دراجات بخارية متنوعة كما تم رفع 95 سيارة والمركبات متنوعة من الميادين والشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.