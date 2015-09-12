وفاة طالبة عقب إصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بمنزلها بسوهاج

لقيت طالبة تبلغ من العمر 18 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم عقب امتداد النار لملابسها من البوتاجاز بالمنزل، أثناء إعدادها الطعام بناحية قرية شندويل البلد، دائرة مركز المراغة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طالبة عقب إصابتها بحروق بقرية شندويل البلد دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث بوصول "ر.ح.ع.م" 18 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى المراغة مصابة بحروق متفرقة بالجسم وبسؤال شقيقها قرر أنه أثناء قيامها بإعداد الطعام على البوتاجاز بالمنزل امتدت النيران لملابسها، ما نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4016 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.