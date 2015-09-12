أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة طالبة عقب إصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بمنزلها بسوهاج

Google+ Print
وفاة طالبة عقب إصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بمنزلها بسوهاج وفاة طالبة عقب إصابتها بحروق أثناء إعدادها الطعام بمنزلها بسوهاج
لقيت طالبة تبلغ من العمر 18 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم عقب امتداد النار لملابسها من البوتاجاز بالمنزل، أثناء إعدادها الطعام بناحية قرية شندويل البلد، دائرة مركز المراغة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طالبة عقب إصابتها بحروق بقرية شندويل البلد دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث بوصول "ر.ح.ع.م" 18 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى المراغة مصابة بحروق متفرقة بالجسم وبسؤال شقيقها قرر أنه أثناء قيامها بإعداد الطعام على البوتاجاز بالمنزل امتدت النيران لملابسها، ما نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4016 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365