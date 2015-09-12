ضبط 825 طلقة و6 بنادق ومسدسين فى حملة على البؤر الإجرامية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وبقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، مساء أمس، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية وخاصة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر مدعومة بمجموعات قتالية، بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث مراكز جرجا و البلينا والمراغة، وقسم طهطا بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة العميد محمود حسن مفتش الأمن العام .

وفى مركز شرطة جرجا تمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز بإشراف العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع، من ضبط م أ ع، 39 عامًا، سائق ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا، وبحوزته بندقية آلية و815 طلقة من ذات العيار، أثناء استقلاله السيارة رقم 40547 نقل الوادى بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 10096 جنح مركز جرجا .

كما تم ضبط ك.م.ا.م، 26 عامًا ويقيم بناحية المشاودة الغربية دائرة مركز جرجا، وبحوزته بندقية آلية، جارٍ تحرير المحضر اللازم بمركز جرجا، وضبط ا.م، 38 عامًا، عامل ويقيم بناحية القرعان دائرة مركز جرجا، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3120 إدارى مركز جرجا .

وفى مركز البلينا تمكن الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا والقوة المرافقة له من ضبط ع.ج.خ، 40 عامًا، عامل ويقيم بناحية السمطا دائرة مركز البلينا، وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4988 إدارى مركز البلينا .

وفى مركز المراغة تمكن الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث من ضبط ا.م.ح.ع، 42 عامًا، صياد ويقيم بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 52404، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال مركز المراغة .

وفى قسم طهطا تمكن الرائد محمد مجلى والقوة المعاونة له من ضبط أ.ز.ب.إ، 32 عامًا، مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ويقيم ببندر طهطا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 1333 و5 طلقات من ذات العيار طبنجة مجهولة النوع عيار 9 مم، تحمل رقم 5998 و5 طلقات من ذات العيار طبنجة "محدث صوت"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1819 إدارى قسم طهطا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.



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