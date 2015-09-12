3 أهداف تجعل الأهلي في حاجة للفوز على الملعب المالي

الأهلي ضمن التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي وهو الذي لم يحققه أي فريق في البطولة التي استحدثت في 2004.. لكنه يهدف لتحقيق الفوز أمام الملعب المالي في الجولة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي (+2). ويقام لقاء الجولة السادسة في التاسعة مساء في نفس توقيت استضافة النجم الساحلي للترجي.

ورغم ضمان الأهلي والنجم التأهل لنصف النهائي إلا أن كلاهما يطمع في الصدارة.. لماذا؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com..

الصدارة

فوز الأهلي بفارق هدف والترجي بثلاثة أهداف يشعل صدارة المجموعة بالاتجاه إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق.. لكن إن تعادل الفريقين أو فاز المارد الأحمر فقط سيخطف الصدارة.

الصدارة كما يقول فتحي مبروك المدير الفني للأهلي: "تمنح الفريق دافعا معنويا كبير قبل الدخول لنصف النهائي.. لهذا نلعب كل مبارياتنا من أجل الفوز ونطمع للصدارة".

نصف النهائي في مصر

تنص القرعة على أن يلعب متصدر المجموعة الأولى مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية على ملعبه.. وهذا دافع أمام الأهلي أن يحقق صدارة المجموعة الأولى.

وفي حالة نجاح الزمالك في خطف صدارة المجموعة الثانية سيكون النهائي في مصر أيضا.

مبروك

جدد الأهلي ثقته في فتحي مبروك كمدير فني للموسم المقبل.. وهذه هي المواجهة الأولى بعد قرار الإدارة.

ويحتاج مبروك لإثبات صحة ثقة الإدارة في قرار تجديد الثقة من خلال تحقيق فوز مريح يضمن له صدارة المجموعة الأولى.