أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يفصح: هذه أسوأ مباراة شاهدتها للزمالك في حياتي.. وكلمة السر حسام غالي

Google+ Print
ميدو يفصح: هذه أسوأ مباراة شاهدتها للزمالك في حياتي.. وكلمة السر حسام غالي ميدو يفصح: هذه أسوأ مباراة شاهدتها للزمالك في حياتي.. وكلمة السر حسام غالي

اللاعب الذي يحتاجه منتخب في وجهة نظر أحمد حسام "ميدو" هو نجم الأهلي حسام غالي. لماذا؟ دعونا نسترجع مباراة القمة لنفهم.

ميدو حل ضيفا على قناة Ten وتطرق الحوار لمنتخب مصر وهل يتفق أحمد حسام مع رؤية هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة في الهبوط بمعدل السن واستبعاد اللاعبين الكبار؟

فأجاب ميدو "لا أنتقد كوبر وهو مدرب رائع، لكني فقط أرى أن غالي هو اللاعب الذي يحتاجه منتخب مصر بعدما شاهدت لقاء تشاد".

وتابع "منتخب مصر يحتاج لصاحب خبرة. وفي رأيي أن حسام غالي هو أكثر لاعب لديه خبرة وشخصية وقوة حاليا، ومستواه يؤهله جدا للعب الدولي".

وأضاف "غالي قبل أشهر لم يكن مستواه يسمح له، لكن منذ مشكلة سحب الشارة من ذراعه في الأهلي وهي مشكلة كانت كفيلة بالتأثير عليه سلبا، وهو يقاتل وبات أفضل لاعب وسط في مصر".

أسوأ مباراة

وأكمل "حسنا، دعونا نشاهد مباراة الأهلي والزمالك لنوضح الأمر".

وأفاد "مباراة الأهلي والزمالك كانت أسوأ مباراة للفريق الأبيض شاهدتها في حياتي. السر هو الشخصية وهنا نضرب المثل بحسام غالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك