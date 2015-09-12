107 متوفين وأكثر من 200 مصاب في سقوط رافعة بالحرم المكي

مكة المكرمة - وائل اللهيبي، جمعان الكناني، تركي السويهري، خالد عبدالله

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وفرق البحث والإنقاذ والهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية مساء أمس، سقوط رافعة داخل المسجد الحرام، ما تسبب في سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين زوار المسجد الحرام. وذكر الموقع الرسمي للدفاع المدني على حسابه في «تويتر»، أن عدد الوفيات بلغ -في حصيلة غير نهائية- 107 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 200 مصابًا.

68 فرقة إسعافية باشرت الحادثة ونقل 49 مصاباً إلى مستشفيات العاصمة المقدسة

ووجه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط الرافعة والرفع بنتائجها عاجلاً.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام سلطان الدوسري بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن أمير مكة يتابع مع الجهات المختصة الحادثة، لافتا إلى أن سموه وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير كافة الدعم للمصابين وتقديم العلاج لهم.

وفي السياق نفسه، باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حالة سقوط الرافعة المتحركة في الحرم المكي بأكثر من 68 فرقة إسعافية.

الرئاسة العامة: الأمطار والعواصف تسببت في سقوط الرافعة على جزء من المسعى والمطاف

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة د. خالد الحبشي، أنه تم نقل 49 حالة مصابة جراء سقوط الرافعة للمستشفيات القريبة من الحرم المكي، إضافة لمعالجة عدد من الحالات التي كانت إصابتها طفيفة ولا تستدعي النقل.

وبين أنه تم الاستعانة بفرق إسعافية من المراكز بمكة المكرمة وجدة والطائف وعرفة للتدعيم والمساندة، إضافة إلى الفرق الموجودة في نقاط الفرز على باب علي وباب المروة والشبيكة وباب السلام في الحرم المكي، حرصًا من الهلال الأحمر والاستعداد لأي ظرف طارئ خارج عن الإرادة في حادثة سقوط الرافعة.

وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي متابع لهذا الحادث مع القيادة المركزية بمكة المكرمة ومتابعة الحدث لحظة بلحظة، ووجه سموه باستيعاب جميع الحالات من خلال مباشرة الفرق الإسعافية والكوادر الطبية ونقل المصابين.

وحول تفاصيل الحادثة، قال المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، إن العواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة والحالة الجوية على العاصمة المقدسة، تسببت في سقوط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف.

وكانت الرئاسة والجهات ذات العلاقة باشرت على الفور، الحادثة التي نتج عنها وفاة 107 أشخاص كانوا موجودين في الموقع في حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات أكثر من 200 مصاباً.

وقال المنصوري، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتابع الحادثة منذ لحظة وقوعها، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية. ورفعت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خالص العزاء للقيادة الرشيدة ولذوي المتوفين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت العاصمة المقدسة، شهدت أمس امطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسبب في انقطاع الكهرباء على معظم الأحياء الجنوبية والشرقية، وسقوط عدد من الأشجار في الشوارع، وسط استنفار تام من جميع الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة تحسبا لأي طارئ.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغات عن حالات التماس، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار والاجسام غير المثبته على بعض السيارات المتوقفة، في حين جرى نشر فرق الإنقاذ المصغرة بالميادين ومداخل العاصمة المقدسة للتدخل وتقديم المساعدة لمن يحتاج المساعدة، والاستعانة بالطيران العمودي وتفعيل خطط الإيواء والإغاثة عند الحاجة، وتفعيل خطط حصر الأضرار وإعادة الأوضاع.