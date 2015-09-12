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خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأندونيسي

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خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأندونيسي خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأندونيسي

    وصل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا مساء أمس إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال رئيس اندونيسيا، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثّاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ الوزير المرافق وأمين محافظة جدة د. هاني أبو راس.

كما كان في استقبال الرئيس جوكو ويدودو، في صالة التشريفات، صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السفارة الاندونيسية لدى المملكة.

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