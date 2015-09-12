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مقتل 13 من عناصر البشمركة الكردية فى معارك مع تنظيم داعش

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مقتل 13 من عناصر البشمركة الكردية فى معارك مع تنظيم داعش مقتل 13 من عناصر البشمركة الكردية فى معارك مع تنظيم داعش
شنت مليشيات البشمركة الكردية العراقية الجمعة عملية ضد مسلحى "تنظيم داعش" فى محافظة كركوك، وفق ما اعلن ضباط اكراد افادوا بمقتل 13 من عناصرهم.

وقال العميد فى البشمركة محمد مصطفى حمه ان "الهدف هو تأمين طريق بغداد كركوك ومركز قضاء داقوق والقضاء على نشاط عناصر داعش".

وأفاد حمه عن مقتل 13 من عناصر البشمركة وإصابة 46 فى انفجار قنابل اثناء تقدم القوات الكردية فى المنطقة، وهو تكتيك يستخدمه "تنظيم داعش" لإبطاء تقدم خصومه.

وأكد هذه الحصيلة ضابط آخر من البشمركة طلب عدم كشف هويته، وأضاف هذا الأخير ان العملية بدأت فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة بدعم من طيران الائتلاف الدولى بقيادة واشنطن، مشيرا إلى تمكن القوات الكردية من "استعادة عشر قرى" كانت تحت سيطرة التنظيم.

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