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خادم الحرمين يتلقى برقيات واتصالات للعزاء فى ضحايا حادث الحرم المكى

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خادم الحرمين يتلقى برقيات واتصالات للعزاء فى ضحايا حادث الحرم المكى خادم الحرمين يتلقى برقيات واتصالات للعزاء فى ضحايا حادث الحرم المكى
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء الجمعة برقيات عزاء ومواساة واتصالات هاتفية من ملوك ورؤساء ومسئولى دول شقيقة وصديقة للعزاء فى ضحايا حادث الحرم المكى إثر سقوط رافعة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

فقد تلقى خادم الحرمين برقيات عزاء من كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل المغربى الملك محمد السادس والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، فيما تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركى رجب أردوغان.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالات هاتفية للعزاء من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى برقيات عزاء من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولى العهد ومن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى عهد الكويت والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالكويت.

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