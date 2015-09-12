أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الملعب المالي يشكر فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي

Google+ Print
مدرب الملعب المالي يشكر فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي مدرب الملعب المالي يشكر فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي

"أحترم فتحي مبروك بشدة".. هكذا تحدث دي جابور كاميل المدير الفني لنادي الملعب المالي عن فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي.

الملعب المالي يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الأهلي ضمن رسميا التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر حسم مقعد الصدارة بالفوز أمام الملعب المالي الذي انتهت حظوظه بالتأهل.

وتحدث المدير الفني للملعب المالي عن الأهلي قبل المباراة قائلا: "لدي غيابات عديدة في الفريق ولكننا نسعى لتقديم عرض جيد أمام بطل إفريقيا".

وأضاف "أشكر فتحي مبروك على ما قاله عن فريقي".

وأشاد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالملعب المالي أثناء المؤتمر الصحفي مؤكدا إن مواجهة الفريق ستكون صعبة على الرغم من عدم وجود أي حظوظ للفريق المالي بالتأهل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع