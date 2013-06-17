الأميرة Charlene بأجمل إطلالاتها

استطاعت الأميرة شارلين أن تلفت الأنظار إليها وتثير فضول الصحافة والمعجبين من حولها. ليس لكونها زوجة الأمير ألبير دي موناكو فحسب، بل لأنها تملك إطلالة أنيقة ومميزة. فشارلين البالغة من العمر 37 عاماً، تتمتع بقوام رشيق وذوق مميز في اختيار أزيائها وإكسسواراتها. وهي تبرع في التنوّع في إطلالاتها حيث نجدها أحياناً تطلّ علينا بذوق كلاسيكي رفيع، فيما تلفتنا أحياناً أخرى بخياراتها الشبابية والعصرية، وهي في الحالتين أنيقة دائماً.

إليك أجمل إطلالات الأمير شارلين دي موناكو. فهل يعجبك ذوقها؟