عدلي القيعي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

وجه عدلي القيعي أحد أيقونات النادي الأهلي رسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان القيعي قد أعلن اجتماعه مع طاهر حتى يستقر الطرفان على لوائح ونظام لعمل الأول كمتحدث رسمي في القلعة الحمراء.

وأوضح محمود طاهر رئيس الأهلي في تصريحات سابقة لـFilGoal.com الدور الذي تم عرضه على القيعي. (طالع التفاصيل)

وتحدث القيعي عن مرتضى منصور قائلا: "مرتضى حقق العديد من النجاحات والامتيازات في كل المجالات هذا العام لصالح الزمالك".

وأضاف في تصريحات مع قناة النهار رياضة "ولكن أريد أن أقول له إنه ليس من الضروري دائما التعليق أو الحديث عن ما يتعلق بالنادي الأهلي".

وأتم "حتى وإن حدث شيئا خاص بالأهلي لا يعجب مرتضى منصور فهذا شيء خاص بالأهلي ليس بالضروري أن يعلق عليه رئيس الزمالك".