ميدو عن أسباب دعم فيريرا: حتى لا نكرر أغبى قرار في تاريخ الزمالك

هناك قرارات غبية تجعل إدارة النادي تتسبب في عثرة لفريق الكرة وإعادته للوراء 10 خطوات.. لهذا السبب دعم ميدو استمرار جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا للزمالك، ولو على حساب أن يتولى هو هذه المسؤولية.

قال ميدو عبر قناة Ten في حواره مع برنامج مساء الأنوار: "حسنا بالفعل كان مرتضى منصور (رئيس الزمالك) قد اتصل بي حتى أستعد لخلافة فيريرا إن رحل".

وتابع "لكن حين رأيت الحالة التي خلقها فيريرا أصبحت مع استمراره وهذا ما قلته لمرتضى منصور، وتم التجديد للمدرب الناجح مع الزمالك. كان على الأقل يجب أن يبقى لسنة".

وأضاف "هذا الأمر كان مهما. لأن أحيانا تغيير مدرب وهذا يمكن تطبيقه في المطلق وليس فقط على الزمالك يجعلك ترجع للوراء 10 خطوات".

أغبى قرار

وضرب ميدو مثالين لكلامه، مفصحا "في مرة أقال الزمالك ديف ماكاي الرجل الاسطوري في إنجلترا الذي فاز بالدوري مع نوتنجام فورست. كان هذا واحدا من أغبى قرارات النادي".

وأكمل "في مرة أخرى تمت إقالة محمود الجوهري رغم الإنجازات التي قدمها للزمالك. وكل هذا لماذا؟ فقط لأنه طلب وضع مليون جنيه في البنك باسم فريق الكرة لضمان الناجح".

وأفاد "هذه القرارات جعلت فريق الزمالك يعود للخلف سنوات. وهذا ما كنت أخشاه لو رحل فيريرا".