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دراسة: عقار جديد من "الزعفران" يعالج جميع أنواع "السرطان"

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دراسة: عقار جديد من "الزعفران" يعالج جميع أنواع "السرطان" دراسة: عقار جديد من "الزعفران" يعالج جميع أنواع "السرطان"
قالت صحيفة الديلى ميل البريطانية، إن علماء كشفوا عن أحدث سلاح طبيعى فى المعركة ضد السرطان وهو زعفران الخريف.

ووجد العلماء فى دراسة نشرت نتائجها على صحيفة الديلى ميل البريطانية أن الزعفران يعمل على القضاء على الأورام والشفاء من المرض، لافتين إلى أنه يعمل ضد جميع أنواع السرطان تقريبا، بما فى ذلك سرطان الثدى والأمعاء والرئة والبروستاتا المعروفين بأنها أكبر أربعة أمراض قاتلة.

وأشار الباحثون إلى أن أفضل شىء فى الزعفران أنه خال من الآثار الجانبية، موضحين أن الاختبارات التى تطبق على المرضى يمكن أن تبدأ فى الأشهر المقبلة، والدواء المستمد منه قد يكون متاحاً فى غضون 5 سنوات فقط.

ويعتمد الدواء الجديد على الكولشيسين المستخرج من زعفران الخريف المعروف بأن له خصائص مضادة للسرطان، ولكن يعتقد أنه سام جداً للإنسان، وأضاف الباحثون أن الكولشيسين يوقف الأوعية الدموية التى تغذى الأورام بالأكسجين والغذاء لنموه.

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