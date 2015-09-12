"الزراعة": نبحث مع الصين فتح أسواق جديدة بآسيا أمام صادرات العنب

قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه هناك مباحثات بين سلطات الحجر الزراعى المصرى والسلطات الحجر الزراعى الصينى لفتح أسواق جديد أمام صادرات العنب، بالإضافة إلى الاتفاق مع المصدرين المصرين على فتح الأسواق الآسيوية أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن إدارة الحجر تعمل بمنظومة حاسمة فى تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية المصرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى، لجميع المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

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