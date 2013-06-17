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ساعات سوداء لجاذبية جريئة

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ساعات سوداء لجاذبية جريئة ساعات سوداء لجاذبية جريئة

للساعات السوداء جاذبية كبيرة على اليد، اذ أنها تعكس رصانةً وقوةً في الوقت نفسه. وهذا الموسم قدّم لك باقة مميزة من الساعات السوداء الرائعة والمميزة التي تليق بشخصيتك الأنثوية الجريئة. وبين كونكورد وHublot وهاري وينستون وأميغا، وغيرهم.. اختاري ما يليق بك.
يمكنك أن تستفيدي من الساعة السوداء مع مختلف اطلالاتك، سواء الرسمية أو العصرية، كما يمكنك أن ترتديها مع أسلوبك المحايد أي في حال ارتديت ملابس باللون الأسود، أو حتى مع ملابسك الملونة، اذ أن هذا اللون يبقى دائماً سيد الموقف ويليق بمختلف الأنماط. لا حاجة لك لأن تضيفي أكسسوارات مع هذا النمط من الساعات، اذ أنها أكسسوار بارز ومميز وكفيلة باضفاء رونق خاص على اطلالتك.
أما من حيث الشكل، فانتبهي الى ضرورة الابتعاد عن التصاميم الكبيرة الحجم والضخمة في حال كان معصمك صغيراً، والتوجه نحو الأحجام المتوسطة في حال كانت يدك عريضة. 

 

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سيدتي