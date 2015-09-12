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بعثة حجاج القرعة بشمال سيناء تتوجه إلى الأراضى المقدسة صباح اليوم

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بعثة حجاج القرعة بشمال سيناء تتوجه إلى الأراضى المقدسة صباح اليوم بعثة حجاج القرعة بشمال سيناء تتوجه إلى الأراضى المقدسة صباح اليوم
تغادر، صباح اليوم السبت، من أمام مسجد الخير والبركة بالمساعيد فى شمال سيناء بعثة حجاج القرعة بمحافظة شمال سيناء، متوجهين إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية لأداء مناسك الحج للعام الحالى 1436 هـ 2015 م.

وقال علاء عطوة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشمال سيناء، إنه سيتم توديع البعثة فى مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسئولين بالمحافظة، يذكر أن الفائزين فى قرعة الحج هذا العام بشمال سيناء 106 حجاج، و10 من كبار السن .


>- الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: حالتا وفاة فى صفوف حجاج القرعة والتضامن.. و7658 حاجا وصلوا المدينة المنورة حتى الآن منهم 5490 تم نقلهم لمكة.. والحالة العامة الحجاج جيدة وليس بينهم حالات وبائية

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مصر 365

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