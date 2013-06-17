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التصاميم المائيّة تغزو منصات الموضة

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التصاميم المائيّة تغزو منصات الموضة التصاميم المائيّة تغزو منصات الموضة

برزت هذا الموسم على منصّات عروض الأزياء تصاميم زرقاويّة اللون، مستوحاة من عالم البحار والمحيطات، بمختلف تفاصيلها، إن كان من حيث الألوان أو القماش. فقد استوحت معظم دور الأزياء العالميّة كأرماني، جيفانشي وشانيل تصاميمها من البحر. وهذا ما لفت الأنظار بشدّة إلى تلك التصاميم الجديدة التي لم يسبق أن رأينا مثلها من قبل.
هذه الصيحة المميّزة بسطت سيادتها في عالم الموضة، خلال ربيع وصيف 2013، عاكسةً حيويّة الصيف الرائعة. ولكي تظهري دوماً بكامل أناقتك، نقدّم إليك النصائح التالية:
ـ لا تتردّدي في تبنّي الفساتين الطويلة من هذه الصيحة، إذ إنّها تحتوي على نقشات ورسومات حيويّة ومنعشة تليق بك في هذا الصيف.
ـ ابتعدي عن الأحذية الضخمة من ذوات الكعوب العالية، واتّجهي نحو التصاميم المسطّحة المريحة.
ـ لا تعمدي إلى انتقاء اكسسوارات ملوّنة مع هذه الصيحة، بل نسّقي معها اللونين الأبيض والأزرق، لكي لا تظهري بمظهر مبالغ فيه ومبتذل.
- يمكن أن تنسّقي السراويل الزرقاء مع قمصان باللون الأبيض، لكي تحافظي على شكل راقٍ ومميّز.
هذه الصيحة تُعتبر من أكثر الصيحات راحةً وحريّة، خصوصاً أنّها مستوحاة من عالم الشاطئ؛ لذا حافظي في إطلالتك على الاعتدال، سواء في المكياج أو الشعر.

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سيدتي