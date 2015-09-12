دراسة: تناول الكثير من الأسماك يقلل فرص الإصابة بالاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأسماك هم أقل عرضة للاكتئاب، ووجد الباحثون أن الرجال الذين لديهم نظام غذائى غنى بالأسماك انخفض لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة الخُمس (20%)، فى حين شهدت النساء انخفاض فى خطر إصابتهن بالاكتئاب بنسبة السدس (16%).

وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة فى الأسماك قد تغير من بنية أغشية الدماغ، كما تعمل على تعزيز نشاط الناقلات العصبية، مثل الدوبامين والسيروتونين، وكلاهما يشاركان فى خفض خطر الاكتئاب.

ويؤثر الاكتئاب على 350 مليون شخص تقريبًا فى العالم، ومن المتوقع أن يصبح السبب الرئيسى الثانى لاعتلال الصحة بحلول عام 2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأضاف الباحثون أن الجودة العالية من البروتين والفيتامينات والمعادن الموجودة فى الأسماك قد تساعد أيضاً فى درء هذا المرض، فى حين أن تناول الكثير منها قد يكون مؤشراً على اتباع نظام غذائى صحى ومغذٍ أكثر.