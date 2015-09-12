حظك اليوم لبرج القوس السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى: تتزايد اليوم اتصالاتك بالآخرين، حيث لديك القدرة الفائقة على الإقناع التام، وذلك من خلال تقديم الأفكار الجديدة المتميزة التى تساعد على سرعة التقدم نحو الأفضل فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: تشعر مولود برج القوس باستقرار الحالة العاطفية التى تمر بها كما هى، سواء كانت إيجابية أو سلبية، حاول العمل على تحسين العلاقة مع الشريك والاتجاه بها إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم بالراحة والتحسن من الوعكة الصحية التى اصابتك ليلة أمس، احرص على عدم تعريض نفسك للضغوط حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، أنه سوف تشعر بالقلق الشديد نتيجة تدهور وضعك المادى خلال الفترة الأخيرة، فلا تقلق فلن يستمر هذا الوضع لفترات طويلة، وربما تجد بعض الفرص التى تمكنك من تحسين وضعك المادى مرة أخرى، حال التمسك بتلك الفرص واستغلالها الاستغلال الأمثل للحصول على المكاسب المادية التى تساعدك على تجاوز الأزمة.

تمتلك حرية اتخاذ القرارات ولن تجد معارضة من أحد على القرارات التى تتخذها، لذا يجب عليك التفكير الجيد قبل البدء فى هذا الأمر حتى لا تخطئ القرار وتتعرض للنقد من قبل المحيطين.