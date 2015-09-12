حظك اليوم لبرج الحمل السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى: لا يحلم مولود برج الحمل بأشياء لم يسع إليها أو يبذل من أجلها الجهد، حاول فى تلك الفترة إنجاز مهمة سفر أو الحصول على إجازة للراحة والتفكير فى المشروعات الجديدة.

على الصعيد العاطفى: أنت فى هذه الفترة خيالى جدا أكثر من اللازم فى حياتك العاطفية، ولكن تتطلب أن تكون أكثر واقعية مع الشريك حتى تستطيع تجاوز الأزمات.

على الصعيد الصحى: تشعر بحالة من الاستقرار فى حالتك الصحية ولكنك قد تصاب ببعض القلق والتوتر فى المساء، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل قد يقع فى بعض المشكلات الصغيرة نتيجة تسرعه فى أداء المهام وعدم التركيز فيما يقوم به، وعليه أن يعمل على إصلاح الأوضاع حتى يتمكن من تجاوز تلك المشكلات ويمنع تفاقم الأمور.

على الصعيد العاطفى غيرة الحبيب لها المبرر بأنك فى كثير من الأوقات تبالغ فى تصرفاتك مع الآخرين مما يشعره بالانزعاج من تلك الأفعال، حاول توضيح الأمور للشريك حتى تتمكن من السيطرة على الأمر بينكما بدون حدوث أية مشكلات، ومن الناحية الصحية تنصحك ماغى فرح أن تحاول الحصول على وقت من الراحة لاستعادة النشاط والحيوية.