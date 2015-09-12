حظك اليوم لبرج الجدى السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى: يمر اليوم مولود برج الجدى بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، حيث تجد الأمور ميسرة وتتمكن من الحصول على المكاسب المالية غير المتوقعة، حاول بذل المزيد من الجهد حتى تحصل على المكاسب المتعددة.

على الصعيد العاطفى: لا تتعجل فى الحكم على الشريك من المنطلق المادى، فكر فى المشاعر الرقيقة التى يحملها لك ستجد أنه لا يفكر فى المال بقدر ما يفكر فى الحب.

على الصعيد الصحى: حاول أن تحافظ على فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب، وتتفادى الإصابة بالأمراض الناتجة عن ضعف جهازك المناعى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم، أن هذه الفترة ستشهد توترا فى العلاقة الأصدقاء، فقد يشعر هذا الشخص بعدم الرغبة فى تقوية روابط هذه العلاقة.

كما ينصح علماء الفلك مولود برج الجدى التفكير جيداً حتى لا تتخذ إجراءات عكسية، وترى أنه من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى يعود الشخص لطبيعته ثم تبدأ فى الحوار معه، والبحث حول تحسين تلك العلاقة.

ومن الناحية الصحية لا يمكنك الوصول إلى الحالة النفسية الحسنة إلا بعد التخلص من الضغوط التى يسببها العمل المتراكم، حاول التخلص من ذلك العمل حتى تتمكن من الاستقرار النفسى.