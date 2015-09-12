حظك اليوم لبرج السرطان السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد المهنى: تبدأ نهار اليوم مولود برج السرطان بالتعرض لضغوط العمل الشديدة وتواجه تراكم المهام، حاول أن تبذل الجهود الكبيرة للانتهاء من تلك المسئوليات الملقاة على عاتقك.

على الصعيد العاطفى: تتأثر مولود برج السرطان حالتك العاطفية بالسلب بسبب انشغالك بالأجواء المهنية وإنجاز المهام، وهذا الأمر يستنفد كل الوقت ولا يترك لك الوقت الذى تقضيه مع الشريك، حاول التخلص من تلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم ببعض الإرهاق الشديد على الرغم من أن حالتك الصحية جيدة، ولديك الإرادة القوية والعزيمة على العمل وإنجاز المزيد من المهام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم:

>ينصح علماء الفلك لمواليد برج السرطان ليس فى حاجة إلى التسرع من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه، بل أنه بالتأنى والعمل بتركيز ومهارة شديدين سوف يتمكن من تحقيق كل الأهداف، التى رغب فى تحقيقها وسعى إليها منذ فترة من الزمن، كما يجب عليك الكف عن التسرع فإن له نتائج غير مرضية.

ومن الناحية العاطفية لابد أن يقلل شخص برج السرطان من حدة قسوته مع الشريك، لأنها قد تتسبب فى إنهاء العلاقة بينكما أو شعوره بالنفور من ناحيتك، عليك أن تمارس رياضتك المفضلة صباحا ومساء قدر المستطاع حفاظا على لياقتك البدنية.

>