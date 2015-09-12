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حظك اليوم لبرج العقرب السبت 12-9-2015

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حظك اليوم لبرج العقرب السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج العقرب السبت 12-9-2015

لبرج العقرب:


>على الصعيد المهنى: يبعث لك اليوم طاقة إيجابية التى تساعدك على تحمل الضغوط المهنية وتجاوز المشكلات، التى قد تعترض طريق تقدمك، إلى جانب انها تمنحك القدرة الكافية على اتمام جميع المهام المطلوبة منك اليوم.

على الصعيد العاطفى: تشعر مولود بالاستقرار فى الحالة العاطفية، وربما يشهد اليوم بعض المواقف المهمة التى تساعدك على نشر حالة من الانسجام بينك وبين الشريك، اهتم بذلك الأمر حتى تجعله يقترب منك.

على الصعيد الصحى: لن يستطيع التعب النيل منك بسبب صلابتك المعهودة وقدرتك على التحمل من اجل الوصول إلى مرادك، احرص على أن تأخذ قسطا من الراحة بعد الانتهاء من العمل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم


>مولود برج العقرب اليوم ربما يتعرض لمشكلة ما تجعله متوترا ومضطربا، عليه محاولة التخلص من ذلك الشعور السىء حتى يتمكن من استمرار العمل الناجح، ربما يسمع اليوم بعض الشائعات التى تثير الجدل.

كن حذر من تلك الشائعات فهى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، إذا كنت أيها العقرب تشعر بالتوتر اليوم فلا تحاول البحث عن حلول لأى مشكلة، بل من الأفضل أن تؤجل هذه المشكلة إلى يوم آخر تشعر فيه بالراحة والهدوء والقدرة على التفكير الجيد.

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مصر 365

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