حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى: ترغب اليوم مولود برج الجوزاء فى التعاون مع الزملاء فى مجال العمل أكثر من الأوقات الماضية، نظرا لتفهمك النتائج الإيجابية والاستفادة التى تنتج من الاشتراك فى غريق عمل يعمل على قلب رجل واحد.

على الصعيد العاطفى: حاول أن تستغل الأجواء العاطفية الحالية فى تدعيم العلاقات العاطفية، ليس مع الشريك فقط، ولكن من أفراد الأسرة والعائلة وكذلك الأصدقاء المقربين إليك.

على الصعيد الصحى: تسعى إلى الاستقرار الصحى بإنهاء الالتزامات التى تقع على عاتقك اليوم حتى تشعر بالراحة وتتخلص من الضغوط العصبية بسبب العمل الكثير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء سيتعرض لبعض الانفراجات المالية غير المتوقعة، والتى تساعده على تجاوز بعض الأمور التى تعتمد على المال، قد يدفعك هذا إلى التبذير غير المبرر.

حاول الاستفادة من دروس الماضى حتى لا يتعرض إلى تلك المشكلات مرة أخرى، فلا يوجد هناك أسباب تعرضك إلى توتر الإعصاب فعلاقتك بالشريك جيدة وتتمتع بالثقة المتبادلة التى تعود بالنفع على العلاقة القائمة بينكما.

سيشعر مولود برج الجوزاء بالهدوء والاطمئنان فى حالة تحسن أوضاعه المالية والعاطفية مما يعود بالإيجاب على حالته الصحية.