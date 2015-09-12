أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 12-9-2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج الجوزاء السبت 12-9-2015

لبرج الجوزاء:


>على الصعيد المهنى: ترغب اليوم مولود فى التعاون مع الزملاء فى مجال العمل أكثر من الأوقات الماضية، نظرا لتفهمك النتائج الإيجابية والاستفادة التى تنتج من الاشتراك فى غريق عمل يعمل على قلب رجل واحد.

على الصعيد العاطفى: حاول أن تستغل الأجواء العاطفية الحالية فى تدعيم العلاقات العاطفية، ليس مع الشريك فقط، ولكن من أفراد الأسرة والعائلة وكذلك الأصدقاء المقربين إليك.

على الصعيد الصحى: تسعى إلى الاستقرار الصحى بإنهاء الالتزامات التى تقع على عاتقك اليوم حتى تشعر بالراحة وتتخلص من الضغوط العصبية بسبب العمل الكثير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء سيتعرض لبعض الانفراجات المالية غير المتوقعة، والتى تساعده على تجاوز بعض الأمور التى تعتمد على المال، قد يدفعك هذا إلى التبذير غير المبرر.

حاول الاستفادة من دروس الماضى حتى لا يتعرض إلى تلك المشكلات مرة أخرى، فلا يوجد هناك أسباب تعرضك إلى توتر الإعصاب فعلاقتك بالشريك جيدة وتتمتع بالثقة المتبادلة التى تعود بالنفع على العلاقة القائمة بينكما.

سيشعر مولود برج الجوزاء بالهدوء والاطمئنان فى حالة تحسن أوضاعه المالية والعاطفية مما يعود بالإيجاب على حالته الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى