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حظك اليوم لبرج الثور ليوم السبت 12-9-2015

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حظك اليوم لبرج الثور ليوم السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج الثور ليوم السبت 12-9-2015

لبرج الثور:


>على الصعيد المهنى: تضطر اليوم مولود برج الثور إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك إثر خلاف حدث بينك وبين رئيسك فى العمل، وأدى إلى تركك لمكان العمل نهائيا والمطالبة بمستحقاتك.

على الصعيد العاطفى: أحوالك العاطفية تتأثر بحالتك المزاجية، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط التى تسبب لك تعكير صفو حالتك المزاجية حتى لا تؤثر سلبيا على العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك.

على الصعيد الصحى: قد تشعر مولود برج الثور بالقلق الشديد اليوم نتيجة مرض أحد الوالدين، احرص على الاهتمام بهم ومراعاة حالتهم الصحية إلى أن يتحسنوا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>ينصح علماء الفلك مولود برج الثور بأن يكون أكثر تعقلا مع الزملاء فى العمل، وأن يعتمد على الأسلوب الجيد فى التعامل معهم، وعليه أن يتأنى فى التفكير لحل بعض المشكلات حتى يتمكن من تجاوز العقبات التى تواجهه فى مجال العمل.

وعلى الصعيد العاطفى: يتمتع مولود برج الثور بثقة كبيرة مع الشريك تمنحه الاستقرار والهدوء، وتساعده فى السيطرة على الأمور التى تحدث بينهما.

أما من الناحية الصحية: مولود برج الثور قد يستعد جسديا ليوم جديد، وهذه الأمر يساعده على مقاومة الكسل والتعب والإجهاد، ويمنحه الشعور بالنشاط اللازم لبدء العمل بشكل حيوى.

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مصر 365

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