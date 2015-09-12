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حظك اليوم لبرج الدلو السبت 12-9-2015

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حظك اليوم لبرج الدلو السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج الدلو السبت 12-9-2015

لبرج الدلو:


>على الصعيد المهنى: تشعر مولود اليوم بالقلق الشديد تجاه أحد الأمور الخاصة بالعمل، ويزداد انشغالك بأحد الأمور العائلية إلى تخص أحد أفراد الأسرة، مما يؤدى إلى سير الأمور عكس توقعاتك.

على الصعيد العاطفى: أحوالك العاطفية تمضى إلى مزيد من الاستقرار والهدوء، وتستمتع مع الشريك بقضاء ليلة رومانسية تستعيد فيها الذكريات الجميلة معه، احرص على الحفاظ على استقرار العالقة بينكما.

على الصعيد الصحى: لا تسمح لوزنك بالزيادة المفرطة أو السمنة، فهى تسبب الأمراض المختلفة، حاول أن تحافظ على رشاقتك بتناول الوجبات الصحية والفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو يشعر بالضغط الشديد وليس لديه قابليه على تحمل أى انتقادات، وتضيف أن لديه الكثير من الأعمال المهمة فى المجال المهنى تحتاج إلى المزيد من الجهد حتى يتمكن من إنجازها بشكل جيد.

قد يجد مولود برج الدلو صعوبة فى كيفية البدء فى تلك المهام، ومن الأفضل ألا يبدأ اليوم نتيجة شعوره بعدم التركيز، حيث تنتابه حالة من القلق والتوتر والانشغال بأحد الأمور العائلية، وتشير ماغى فرح إلى أن شخص الدلو فى حاجة إلى التوقف عن العمل اليوم واللجوء إلى النوم والراحة حتى يتمكن من البدء بجدية فى اليوم التالى.

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مصر 365

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