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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 12-9-2015

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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج الأسد السبت 12-9-2015

لبرج الأسد:


>على الصعيد المهنى: تتعرض مولود برج الأسد اليوم لاختلاف وجهات النظر مع الأصدقاء والزملاء فى العمل، هذا الأمر يصيب الآخرين بالانزعاج الشديد ويؤثر على ردود أفعالهم، فلا تبالى بمثل تلك الأمور واحرص على الثبات والثقة بالنفس.

على الصعيد العاطفى: تسود علاقتك مع الشريك حالة من سوء الحظ التى تسبب لك الكثير من المشاكل، فاحرص على تجنب الحوار اثناء الانفعال وابحث عن الهدوء وراحة البال.

على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطرابات وعدم الاستقرار النفسى نتيجة التعرض لبعض الضغوط التى تؤثر على حالتك الصحية سلبيا بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد


>ينصح علماء الفلكك مولود برج الأسد اليوم ألا تستسلم لمجرد سماعك بعض الانتقادات، التى تخص إنجازاتك المهنية وأعلم أن الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة، فلا تنتبه إلى هؤلاء واحرص على اكتساب الثقة بالنفس والمواصلة على بذل المجهود الذى يمنحك التقدم وتحقيق الأهداف.

ومن الناحية العاطفية عليك ألا تحمل إليك متاعب مشاكلك المهنية فهو لا صلة له بها، واحرص على الفصل بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية، حتى تتمكن من السيطرة على الأوضاع واستقرار الأحوال بينك وبين الشريك، ومن الجانب الصحى حاول أن تخفف من تناول المنبهات لأن تأثيرها على الحالة الصحية لديك يأتى سلبى، وكثرة تناولها يسبب لك الأرق وآلام المعدة والصداع.

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مصر 365

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