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حظك اليوم لبرج الميزان السبت 12-9-2015

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حظك اليوم لبرج الميزان السبت 12-9-2015 حظك اليوم لبرج الميزان السبت 12-9-2015

لبرج الميزان:


>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم مولود برج الميزان بحالة جيدة فى العمل وتختفى الضغوط العصبية، التى كنت تشعر بها بسبب كثرة المهام الموكلة اليك من الرؤساء، فاحرص على استغلال هذه الحالة فى إنجاز أكبر عدد ممكن من المهام.

على الصعيد العاطفى: لست فى أفضل حالاتك العاطفية، ولكن تتمكن من بدء الحوار مع الشريك بشىء من التفاهم الذى يمنحكما الراحة النسبية والقدرة على التعامل الجيد.

على الصعيد الصحى: قد ترى تحسنا فى حالتك الصحية اليوم، وتشعر بالنشاط والحيوية اللذان يمنحان القدرة على مواصلة العمل بحالة من الارتياح الشديد

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم


>يتوقع علماء الفلك لك مولود برج الميزان أن طبيعة عملك المهنى تسلط الضوء على شخصيتك ويعرضك للحسد من قبل الآخرين، وقد يرغب الكثير من الزملاء الحاقدين ايقاعك فى بعض المشكلات للتأثير على عملك والتقليل من إنجازاتك، انتبه لهؤلاء الفاسدين واحرص على تجنبهم والتركيز فى تعاملاتك معهم.

من الناحية العاطفية عليك مولود برج الميزان من الوقوف بجانب الشريك اذا طلب امنك المساعدة فى حل بعض المشكلات، فهو لن يطلب العون من أحد غيرك فحاول بقدر الامكان أن تكون محل ثقة وعند حسن ظنه بك، واحرص على تجنب الأمور التى تسبب لك المشكلات الصحية أو يعرضك للإصابة بأى نوع من الأمراض.

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مصر 365

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