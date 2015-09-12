حظك اليوم للأبراج الفلكية السبت 12-9-2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى: تتعرض مولود برج الأسد اليوم لاختلاف وجهات النظر مع الأصدقاء والزملاء فى العمل، هذا الأمر يصيب الآخرين بالانزعاج الشديد ويؤثر على ردود أفعالهم، فلا تبالى بمثل تلك الأمور واحرص على الثبات والثقة بالنفس.

على الصعيد العاطفى: تسود علاقتك مع الشريك حالة من سوء الحظ التى تسبب لك الكثير من المشاكل، فاحرص على تجنب الحوار اثناء الانفعال وابحث عن الهدوء وراحة البال.

>على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطرابات وعدم الاستقرار النفسى نتيجة التعرض لبعض الضغوط التى تؤثر على حالتك الصحية سلبيا بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد

>ينصح علماء الفلكك مولود برج الأسد اليوم ألا تستسلم لمجرد سماعك بعض الانتقادات، التى تخص إنجازاتك المهنية وأعلم أن الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة، فلا تنتبه إلى هؤلاء واحرص على اكتساب الثقة بالنفس والمواصلة على بذل المجهود الذى يمنحك التقدم وتحقيق الأهداف.

ومن الناحية العاطفية عليك ألا تحمل إليك متاعب مشاكلك المهنية فهو لا صلة له بها، واحرص على الفصل بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية، حتى تتمكن من السيطرة على الأوضاع واستقرار الأحوال بينك وبين الشريك، ومن الجانب الصحى حاول أن تخفف من تناول المنبهات لأن تأثيرها على الحالة الصحية لديك يأتى سلبيا، وكثرة تناولها يسبب لك الأرق وآلام المعدة والصداع.

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى: تضطر اليوم مولود برج الثور إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك إثر خلاف حدث بينك وبين رئيسك فى العمل، وأدى إلى تركك لمكان العمل نهائيا والمطالبة بمستحقاتك.>على الصعيد العاطفى: أحوالك العاطفية تتأثر بحالتك المزاجية، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط التى تسبب لك تعكير صفو حالتك المزاجية حتى لا تؤثر سلبيا على العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك.

على الصعيد الصحى: قد تشعر مولود برج الثور بالقلق الشديد اليوم نتيجة مرض أحد الوالدين، احرص على الاهتمام بهم ومراعاة حالتهم الصحية إلى أن يتحسنوا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>ينصح علماء الفلك مولود برج الثور بأن يكون أكثر تعقلا مع الزملاء فى العمل، وأن يعتمد على الأسلوب الجيد فى التعامل معهم، وعليه أن يتأنى فى التفكير لحل بعض المشكلات حتى يتمكن من تجاوز العقبات التى تواجهه فى مجال العمل.

وعلى الصعيد العاطفى: يتمتع مولود برج الثور بثقة كبيرة مع الشريك تمنحه الاستقرار والهدوء، وتساعده فى السيطرة على الأمور التى تحدث بينهما.

أما من الناحية الصحية: مولود برج الثور قد يستعد جسديا ليوم جديد، وهذه الأمر يساعده على مقاومة الكسل والتعب والإجهاد، ويمنحه الشعور بالنشاط اللازم لبدء العمل بشكل حيوى.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى: يمر اليوم مولود برج الجدى بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، حيث تجد الأمور ميسرة وتتمكن من الحصول على المكاسب المالية غير المتوقعة، حاول بذل المزيد من الجهد حتى تحصل على المكاسب المتعددة.

على الصعيد العاطفى: لا تتعجل فى الحكم على الشريك من المنطلق المادى، فكر فى المشاعر الرقيقة التى يحملها لك ستجد أنه لا يفكر فى المال بقدر ما يفكر فى الحب.

على الصعيد الصحى: حاول أن تحافظ على فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب، وتتفادى الإصابة بالأمراض الناتجة عن ضعف جهازك المناعى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم، أن هذه الفترة ستشهد توترا فى العلاقة الأصدقاء، فقد يشعر هذا الشخص بعدم الرغبة فى تقوية روابط هذه العلاقة.

كما ينصح علماء الفلك مولود برج الجدى التفكير جيداً حتى لا تتخذ إجراءات عكسية، وترى أنه من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى يعود الشخص لطبيعته ثم تبدأ فى الحوار معه، والبحث حول تحسين تلك العلاقة.

ومن الناحية الصحية لا يمكنك الوصول إلى الحالة النفسية الحسنة إلا بعد التخلص من الضغوط التى يسببها العمل المتراكم، حاول التخلص من ذلك العمل حتى تتمكن من الاستقرار النفسى.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى: ترغب اليوم مولود برج الجوزاء فى التعاون مع الزملاء فى مجال العمل أكثر من الأوقات الماضية، نظرا لتفهمك النتائج الإيجابية والاستفادة التى تنتج من الاشتراك فى غريق عمل يعمل على قلب رجل واحد.

على الصعيد العاطفى: حاول أن تستغل الأجواء العاطفية الحالية فى تدعيم العلاقات العاطفية، ليس مع الشريك فقط، ولكن من أفراد الأسرة والعائلة وكذلك الأصدقاء المقربين إليك.

على الصعيد الصحى: تسعى إلى الاستقرار الصحى بإنهاء الالتزامات التى تقع على عاتقك اليوم حتى تشعر بالراحة وتتخلص من الضغوط العصبية بسبب العمل الكثير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء سيتعرض لبعض الانفراجات المالية غير المتوقعة، والتى تساعده على تجاوز بعض الأمور التى تعتمد على المال، قد يدفعك هذا إلى التبذير غير المبرر.

حاول الاستفادة من دروس الماضى حتى لا يتعرض إلى تلك المشكلات مرة أخرى، فلا يوجد هناك أسباب تعرضك إلى توتر الإعصاب فعلاقتك بالشريك جيدة وتتمتع بالثقة المتبادلة التى تعود بالنفع على العلاقة القائمة بينكما.

سيشعر مولود برج الجوزاء بالهدوء والاطمئنان فى حالة تحسن أوضاعه المالية والعاطفية مما يعود بالإيجاب على حالته الصحية.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى: لا يحلم مولود برج الحمل بأشياء لم يسع إليها أو يبذل من أجلها الجهد، حاول فى تلك الفترة إنجاز مهمة سفر أو الحصول على إجازة للراحة والتفكير فى المشروعات الجديدة.

على الصعيد العاطفى: أنت فى هذه الفترة خيالى جدا أكثر من اللازم فى حياتك العاطفية، ولكن تتطلب أن تكون أكثر واقعية مع الشريك حتى تستطيع تجاوز الأزمات.

على الصعيد الصحى: تشعر بحالة من الاستقرار فى حالتك الصحية ولكنك قد تصاب ببعض القلق والتوتر فى المساء، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل قد يقع فى بعض المشكلات الصغيرة نتيجة تسرعه فى أداء المهام وعدم التركيز فيما يقوم به، وعليه أن يعمل على إصلاح الأوضاع حتى يتمكن من تجاوز تلك المشكلات ويمنع تفاقم الأمور.

على الصعيد العاطفى غيرة الحبيب لها المبرر بأنك فى كثير من الأوقات تبالغ فى تصرفاتك مع الآخرين مما يشعره بالانزعاج من تلك الأفعال، حاول توضيح الأمور للشريك حتى تتمكن من السيطرة على الأمر بينكما بدون حدوث أية مشكلات، ومن الناحية الصحية تنصحك ماغى فرح أن تحاول الحصول على وقت من الراحة لاستعادة النشاط والحيوية.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم مولود برج الحوت بوقوف الحظ بجانبك، حيث تبذل الجهد القليل وتحصل على الربح الوفير، حاول أن تجرب حظك فى بعض المشروعات الجديدة واستغل الفرصة فى تحقيق المزيد من الربح.

على الصعيد العاطفى: تمتلك اليوم الجرأة الكافية لتخبر من تحب بما يدور داخلك وما يكمن فى قلبك من مشاعر، وتلاحظ أن الحبيب يستجيب اليك ويخبرك بما لديه هو الآخر.

على الصعيد الصحى: تستمتع اليوم بالصحة الجيدة التى تمنحك الفرصة لقضاء وقت ممتع مع أطفالك الصغار، أو الخلود للنوم والاسترخاء والحصول على الراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة لا يزال مستمرا إلى الآن، وتخبرك بأن تسعى إلى القيام ببعض الأنشطة الترفيهية اليوم احتفالا ومكافأة على تحقيق الإنجازات.

قد يصلك رسالة بريدية من شخص ما عزيز عليك يخبرك فيها بقدومه قريبا لزيارتك، وهذه ما يسعدك كثيرا، حيث تشتاق كثيرا إلى هذه الشخص وكنت تتمنى رؤيته منذ زمن.

عليك مولود برج الحوت الاستعداد لتلك الزيارة وتجهيز الطعام اللذيذ، يمكنك تجهيز قائمة بالأشياء التى سوف تحتاجها والذهاب إلى أحد الأماكن التجارية الفخمة لشرائها.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى: تشعر مولود برج الدلو اليوم بالقلق الشديد تجاه أحد الأمور الخاصة بالعمل، ويزداد انشغالك بأحد الأمور العائلية إلى تخص أحد أفراد الأسرة، مما يؤدى إلى سير الأمور عكس توقعاتك.

على الصعيد العاطفى: أحوالك العاطفية تمضى إلى مزيد من الاستقرار والهدوء، وتستمتع مع الشريك بقضاء ليلة رومانسية تستعيد فيها الذكريات الجميلة معه، احرص على الحفاظ على استقرار العالقة بينكما.

على الصعيد الصحى: لا تسمح لوزنك بالزيادة المفرطة أو السمنة، فهى تسبب الأمراض المختلفة، حاول أن تحافظ على رشاقتك بتناول الوجبات الصحية والفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو يشعر بالضغط الشديد وليس لديه قابليه على تحمل أى انتقادات، وتضيف أن لديه الكثير من الأعمال المهمة فى المجال المهنى تحتاج إلى المزيد من الجهد حتى يتمكن من إنجازها بشكل جيد.

قد يجد مولود برج الدلو صعوبة فى كيفية البدء فى تلك المهام، ومن الأفضل ألا يبدأ اليوم نتيجة شعوره بعدم التركيز، حيث تنتابه حالة من القلق والتوتر والانشغال بأحد الأمور العائلية، وتشير ماغى فرح إلى أن شخص الدلو فى حاجة إلى التوقف عن العمل اليوم واللجوء إلى النوم والراحة حتى يتمكن من البدء بجدية فى اليوم التالى.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>على الصعيد المهنى: تبدأ نهار اليوم مولود برج السرطان بالتعرض لضغوط العمل الشديدة وتواجه تراكم المهام، حاول أن تبذل الجهود الكبيرة للانتهاء من تلك المسئوليات الملقاة على عاتقك.

على الصعيد العاطفى: تتأثر مولود برج السرطان حالتك العاطفية بالسلب بسبب انشغالك بالأجواء المهنية وإنجاز المهام، وهذا الأمر يستنفد كل الوقت ولا يترك لك الوقت الذى تقضيه مع الشريك، حاول التخلص من تلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم ببعض الإرهاق الشديد على الرغم من أن حالتك الصحية جيدة، ولديك الإرادة القوية والعزيمة على العمل وإنجاز المزيد من المهام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم:

>ينصح علماء الفلك لمواليد برج السرطان ليس فى حاجة إلى التسرع من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه، بل أنه بالتأنى والعمل بتركيز ومهارة شديدين سوف يتمكن من تحقيق كل الأهداف، التى رغب فى تحقيقها وسعى إليها منذ فترة من الزمن، كما يجب عليك الكف عن التسرع فإن له نتائج غير مرضية.

ومن الناحية العاطفية لابد أن يقلل شخص برج السرطان من حدة قسوته مع الشريك، لأنها قد تتسبب فى إنهاء العلاقة بينكما أو شعوره بالنفور من ناحيتك، عليك أن تمارس رياضتك المفضلة صباحا ومساء قدر المستطاع حفاظا على لياقتك البدنية.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى: يعد اليوم هو الفترة المثالية لمواليد برج العذراء لتأكيد وضعك المميز فى العمل وإظهار نتائج عملك الجيدة، التى تجلب لك التقدير والتحية من الرؤساء والتهنئة من الزملاء.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة اعتيادية لا تشعر فيها بشىء جديد، وعلى الرغم من عدم وجود خلافات بينك وبين الشريك إلا أنك تشعر بعدم التركيز فى العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى: تتأثر صحتك سلبيا بسبب ضغوط المهنية التى تتعرض لها، والتى تدفعك إلى التفكير فيها بشكل دائم، حالة من التوتر والقلق تنتابك نتيجة ذلك الأمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن العمل تحت ضغط يتسبب له فى الأخطاء الكثيرة، فعليه توخى الحذر لتجاوز هذه المرحلة، فيجب أن تتوقف عن البحث فى دفاتر الماضى لأن هذا الأمر سيعود عليك بحالة نفسية ليست جيدة.

وتواجه العديد من المشكلات بسبب ذلك الأمر فلا تترك نفسك أسيرا لها، ومن الناحية العاطفية من الضرورى أن تهتم بأمور الشريك الخاصة حتى يشعر منك بالاهتمام، هذا الأمر يعمل على توطيد العلاقة القائمة بينكما ويؤثر ايجابيا على حالة الشريك النفسية، أما على الصعيد الصحى فنجد الراحة مهمة لمواليد برج العذراء حتى يحصلوا على صفاء الذهن اللازم للحالة الصحية الجيدة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى: يبعث لك اليوم طاقة إيجابية التى تساعدك على تحمل الضغوط المهنية وتجاوز المشكلات، التى قد تعترض طريق تقدمك، إلى جانب انها تمنحك القدرة الكافية على اتمام جميع المهام المطلوبة منك اليوم.

على الصعيد العاطفى: تشعر مولود برج العقرب بالاستقرار فى الحالة العاطفية، وربما يشهد اليوم بعض المواقف المهمة التى تساعدك على نشر حالة من الانسجام بينك وبين الشريك، اهتم بذلك الأمر حتى تجعله يقترب منك.

على الصعيد الصحى: لن يستطيع التعب النيل منك بسبب صلابتك المعهودة وقدرتك على التحمل من اجل الوصول إلى مرادك، احرص على أن تأخذ قسطا من الراحة بعد الانتهاء من العمل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>مولود برج العقرب اليوم ربما يتعرض لمشكلة ما تجعله متوترا ومضطربا، عليه محاولة التخلص من ذلك الشعور السىء حتى يتمكن من استمرار العمل الناجح، ربما يسمع اليوم بعض الشائعات التى تثير الجدل.

كن حذر من تلك الشائعات فهى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، إذا كنت أيها العقرب تشعر بالتوتر اليوم فلا تحاول البحث عن حلول لأى مشكلة، بل من الأفضل أن تؤجل هذه المشكلة إلى يوم آخر تشعر فيه بالراحة والهدوء والقدرة على التفكير الجيد.

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى: تتزايد اليوم اتصالاتك بالآخرين، حيث لديك القدرة الفائقة على الإقناع التام، وذلك من خلال تقديم الأفكار الجديدة المتميزة التى تساعد على سرعة التقدم نحو الأفضل فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: تشعر مولود برج القوس باستقرار الحالة العاطفية التى تمر بها كما هى، سواء كانت إيجابية أو سلبية، حاول العمل على تحسين العلاقة مع الشريك والاتجاه بها إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم بالراحة والتحسن من الوعكة الصحية التى اصابتك ليلة أمس، احرص على عدم تعريض نفسك للضغوط حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، أنه سوف تشعر بالقلق الشديد نتيجة تدهور وضعك المادى خلال الفترة الأخيرة، فلا تقلق فلن يستمر هذا الوضع لفترات طويلة، وربما تجد بعض الفرص التى تمكنك من تحسين وضعك المادى مرة أخرى، حال التمسك بتلك الفرص واستغلالها الاستغلال الأمثل للحصول على المكاسب المادية التى تساعدك على تجاوز الأزمة.

تمتلك حرية اتخاذ القرارات ولن تجد معارضة من أحد على القرارات التى تتخذها، لذا يجب عليك التفكير الجيد قبل البدء فى هذا الأمر حتى لا تخطئ القرار وتتعرض للنقد من قبل المحيطين.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم مولود برج الميزان بحالة جيدة فى العمل وتختفى الضغوط العصبية، التى كنت تشعر بها بسبب كثرة المهام الموكلة اليك من الرؤساء، فاحرص على استغلال هذه الحالة فى إنجاز أكبر عدد ممكن من المهام.

على الصعيد العاطفى: لست فى أفضل حالاتك العاطفية، ولكن تتمكن من بدء الحوار مع الشريك بشىء من التفاهم الذى يمنحكما الراحة النسبية والقدرة على التعامل الجيد.

على الصعيد الصحى: قد ترى تحسنا فى حالتك الصحية اليوم، وتشعر بالنشاط والحيوية اللذان يمنحان القدرة على مواصلة العمل بحالة من الارتياح الشديد

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لك مولود برج الميزان أن طبيعة عملك المهنى تسلط الضوء على شخصيتك ويعرضك للحسد من قبل الآخرين، وقد يرغب الكثير من الزملاء الحاقدين ايقاعك فى بعض المشكلات للتأثير على عملك والتقليل من إنجازاتك، انتبه لهؤلاء الفاسدين واحرص على تجنبهم والتركيز فى تعاملاتك معهم.

من الناحية العاطفية عليك مولود برج الميزان من الوقوف بجانب الشريك اذا طلب امنك المساعدة فى حل بعض المشكلات، فهو لن يطلب العون من أحد غيرك فحاول بقدر الامكان أن تكون محل ثقة وعند حسن ظنه بك، واحرص على تجنب الأمور التى تسبب لك المشكلات الصحية أو يعرضك للإصابة بأى نوع من الأمراض.