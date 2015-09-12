5 حقائق تزيد مواجهة تشيلسي وإيفرتون اشتعالا

هي البداية الأسوأ لتشيلسي منذ منتصف التسعينيات في الدوري الإنجليزي.. يقابلها صافرات استهجان من كل أركان ملعب جوديسون بارك ضد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لإيفرتون. إذن حال الفريقين المميزين باللون الأزرق متشابها إلى حد قريب.

تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.. بطل المسابقة يحتل الترتيب الـ13 برصيد أربع نقاط، بينما أصحاب الأرض في المركز التاسع.

ويستعرض FilGoal.com خمسة حقائق تدور حول المباراة تزيد قوة مواجهة تشيلسي وإيفرتون.

- البداية الأسوأ

هي البداية الأسوأ لتشيلسي منذ موسم 1995-1996 عندما جمع ثلاث نقاط من أربع مباريات.. يقابلها صافرات استهجان من كل أركان ملعب جوديسون بارك ضد مارتينيز مدرب إيفرتون بعد تعادله على ملعبه أمام واتفورد 2-2 في الجولة الأولى.

يبحث مورينيو عن الخروج من المأزق المبكر كونه بطل المسابقة وابتعد كثيرا عن مانشستر سيتي المتصدر بـ12 نقطة.

أيضا إيفرتون بعد أن أنهى الموسم قبل الماضي (2013-2014) في الترتيب الخامس وكسر أنوف كثيرة في الدوري الإنجليزي توقع له الموسم الماضي أن يحتل مرتبة أعلى.. لكن المنحنى انحدر وأنهى المسابقة بالمركز 11.

بيل كينرايت مالك إيفرتون جدد الثقة في مارتينيز قبل الموسم الجاري لكنه بعد أربع مباريات مازال يحاول بث الثقة في نفوس جمهور ميرسيسايد. (5 نقاط من أربع مباريات)

- مورينيو (دفاع + دفاع إيفرتون)

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "أعتقد أن إيفرتون سيلعب بجاكليكا وجون ستونز.. ولهذا نفكر في كيف سنخترق دفاعاته".

قصة تشيلسي وستونز كانت مشتعلة في الصيف الماضي إذ تقدم الزرق بعرضين وقدم اللاعب طلبا بالرحيل لكن إيفرتون رفض وأغلق الباب أمام رحيل اللاعب.

لكن التقارير الإنجليزية تؤكد أن تشيلسي لن ييأس أمام عناد تشيلسي وسيدخل جولة ثانية سواء في يناير أو الموسم الماضي.

- لوكاكو

صدام جونز الراغب في الرحيل عن إيفرتون ضد تشيلسي فريقه المستقبلي لن يكون الوحيد.. فهناك البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رحل عن الزرق بعد قرار مورينيو.

"لوكاكو هو مهاجم جيد للفرق الصغيرة.. عليه إدراك أن المساحات التي يجدها معهم لن تكون متاحة مع تشيلسي وفي ظل رغبته في أوقات للعب أكثر اتفقنا على رحيله" هكذا صرح مورينيو عن صاحب الهدفين حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

لوكاكو سيبحث عن إثبات ذاته أمام مورينيو بجانب مواصلة الإجادة كونه أحد المهاجمين البارزين في المسابقة حتى الآن.

- جوديسون بارك

عندما يلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي على هذا الملعب فإن فرص إيفرتون تكون أكبر لتحقيق الفوز.. هذا ما يقوله التاريخ.

37 فوزا حققه إيفرتون على تشيلسي مقابل 17 فقط للضيوف.. وانتهى 22 لقاء بالتعادل.

ومع ذلك فإن إيفرتون في أخر سبع مباريات أمام تشيلسي على ملعبه خسر مرتين فقط.. تلك الهزيمتين كانت ضمن أخر ثلاث في الدوري الإنجليزي.

- الأوتوبيس تحطم

أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي شهدت اهتزاز شباك تشيلسي بهدفين على الأقل.. هذا لم يحدث للزرق منذ ديسمبر 2006.

نظام دفاع مورينيو الشهير بالحافلة أو (park the bus) لم يثبت فاعليته حتى الآن.