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الحكومة الليبية تنعى ضحايا انفجار لغم بمدرسة فى بنغازى

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الحكومة الليبية تنعى ضحايا انفجار لغم بمدرسة فى بنغازى الحكومة الليبية تنعى ضحايا انفجار لغم بمدرسة فى بنغازى
نعت الليبية المؤقتة أمس الجمعة الأطفال الذين سقطوا جراء انفجار لغم بمدرسة "شهداء الدامور" بمنطقة بنينة بمدينة بنغازى.

وأعربت الحكومة الليبية فى بيان أمس عن العزاء لآسر الأطفال الذين سقطوا قى تفجير اللغم، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية لا دين لها، وهى تسعى لتحقيق أطماعها بتدمير مقدرات الليبيين، وأنها لن تتوانى فى القيام بأى عمل فى سبيل تحقيق أهدافها.

وأوضحت أن "استهداف هذه المدرسة ما هو إلا دليل على مدى الإجرام المتأصل فى تلك الجماعات الإرهابية"، مضيفة أن ليبيا فيها رجال شرفاء يقضون على تلك الجماعات الإرهابية".

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مصر 365

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