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القيعي يكشف .. مثله الأعلى في الحياة وهل أستأذن من حسن حمدي للعمل مع طاهر؟

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القيعي يكشف .. مثله الأعلى في الحياة وهل أستأذن من حسن حمدي للعمل مع طاهر؟ القيعي يكشف .. مثله الأعلى في الحياة وهل أستأذن من حسن حمدي للعمل مع طاهر؟

"أنا رجل النادي الأهلي. وسأبقى رجل النادي الأهلي وليس رجلا يعمل لصالح شخص".. هكذا أجاب عدلي القيعي عن سؤال (هل أستأذن من حسن حمدي للعمل مع طاهر؟).

وكان القيعي قد أعلن اجتماعه مع طاهر حتى يستقر الطرفان على لوائح ونظام لعمل الأول كمتحدث رسمي في القلعة الحمراء.

وأوضح محمود طاهر رئيس الأهلي في تصريحات سابقة لـFilGoal.com الدور الذي تم عرضه على القيعي. (طالع التفاصيل)

وأجاب القيعي عن سؤال (هل أستأذن من حسن حمدي للعمل مع طاهر؟) قائلا: "بالتأكيد لا. أنا رجل الأهلي وليس رجلا يعمل لصالح شخص بعينه".

وأضاف في تصريحات مع قناة النهار "حسن حمدي من أعظم الشخصيات التي عملت في النادي الأهلي ولكن بالتأكيد لم ولن أستأذنه منه للعمل في الأهلي وخدمة النادي الأهلي".

المثل الأعلى

وكشف عدلي القيعي عن مثله الأعلى في الحياة قائلا: "صالح سليم".

وأضاف "صالح سليم هو مثلي الأعلى في الحياة وفي الإدارة".

ووجه عدلي القيعي رسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. (تعرف عليها من هنا)

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فيديو اليوم السابع

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