مشاعر الولاء تتدفق عبر«#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا»

تدفقت مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة عبر وسم (#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا) فور إطلاقه، حيث شهد مشاركة كبيرة عكست مدى فخر أبناء الإمارات بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتفصيلاً، غرد عمر الساعدي «اللهم أطل عمره و لا تحرمنا منه قلوبنا تهفو فرحاً عند رؤية ابتسامته»، وقال أحمد بن حمدان «سلام يالحر العديم يا درعنا يا خو خليفه حر(ن) على القمة مديم لكـ تخضع الشم المنيفه»، ودوّن خليفة محمد «سمو التواضع يطلب من أشبال المستقبل التقاط صورهم معهم»، وتفاعل إيهاب محمد القدسي «نفداك بالأرواح ياولد زايد»، وشارك خليفة الشامسي قائلاً: «لتطمن القلوب الدار بخير بقيادتكم الله يحفظكم نحن مطمئنين».

تفاعل

وتفاعل الإعلاميان محمد عبيد هلال وعلي خليفة «الخلاصة يا زعيم المرجلة إن كل الشعب في أمرك يثور، الله يحفظه ويطول بعمره فخر الإمارات وأهلها»، وبين ماجد الهاملي «منذ عدة أيام بوخالد لم يهنأ له جفن طاف سبع إمارات ليقدم واجب العزاء لأسر الشهداء وزار المصابين ليطمئن عليهم»، وغرد عبدالله المنصوري «ونحن بدورنا نعدك بالإخلاص والتفاني والتضحية لهذا الوطن الغالي»، وتفاعل سعيد المهيري: «تعجز الحروف أن تسطر كلمة لتعبر عن هذا التواضع لله درك يابوخالد»، وقال محمد المحرمي «يا تاج رأسي يا سمو التواضع والإنسانية الله يحفظك ويبعد عنك كل سوء ومكروه آمين».

ودون بو حميد «بو خالد ما تسعفنا الكلمات وما نعرف نعبر الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك»، وقالت عائشة سيف الخاجة «هذا هو ابن زايد بوخالد القائد الرائد إلي حبه في قلوب شعبه يوم بيوم سائد وزائد»، وكتب سيف الكعبي «قمة في التواضع والاحترام ولد زايد الروح وللجميع والد نفتخر لا طروا اسمه بـ اهتمام ترا ولي عهدنا الحب بو خالد»، وتفاعلت ميرة: يعل الدار ماتخلا من ولد زايد ربي يحفظكم ويديمكم النا ع راسنا من فوق«، وبين مسلم مكتوم المحرمي »ما للنصر إلى بمحزمك يفتخر يا عون الضعيف وَذَا الفكر الريادي«، وشارك أحمد الحوري قائلاً »اللهم احفظه واجعله خيرا للبلاد والعباد ورد كيد من أراد به شرا يارب العالمين«، وتفاعل طارق »يــا نــبـــتـت الــعـــز مـن خــيــر الـعـــرب يا نـسـل زايـد سـيـبـقـى فـخـر وأنتم ذخر«.

مجد

وقال الياسي »أبو خالد أسد دولة الإمارات وحفيد أسود«، وشارك تامي الكتبي قائلاً »عطفك مثل سيفك قوي، وش تم يا محمد لقلب الوالدين«، وقالت بشاير بنت محمد »مابعد وجهك هموم ولا خساير كل من شافك بعد ربي توفق«، وغرد سامي السعدي »نحن قدام قدام يا بوخالد أنت أمر وأشر يا أسد دولة نحن عن أمرك والله ما ندبر نشهر سيوفنا جولة وصوله«، وقالت مريم »ولي العهد بوخالد وله منا ولاء وعهود نود اللي يوده ونعادي كل عدوانه".