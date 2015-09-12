الإمارات تحتضن 240 ألف سوري

أكد يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية أن الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية.

وأضاف في رسالة لـصحيفة «نيويورك تايمز»: «منذ بداية الأزمة السورية، استقبلت الإمارات أكثر من 100 ألف سوري إلى جانب 140 ألف مقيم سابق»، مشيراً إلى أنه في 2011 كانت الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية وقدمت مساعدة مباشرة للسوريين بقيمة 530 مليون دولار، مضيفاً أن الإمارات قدمت منذ يناير الماضي دعماً إضافياً بلغ 44 مليون دولار كجزء من التزامها بمساعدات جديدة بقيمة 100 مليون دولار.

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وذكر أن الإمارات تمول مخيم مريجب الفهود الذي يستضيف 4 آلاف لاجئ وقدمت 72 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وأشار إلى أن تحدي اللاجئين السوريين مأساة عالمية، وتتطلب استجابة دولية، جنباً إلى جنب مع دول أوروبا والشرق الأوسط، مضيفاً أن الإمارات تعهدت بتدابير مهمة للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى أن الإمارات تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا وذلك بدعمها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذلك دورها كإحدى القيادات المشاركة في مجموعات التحالف العاملة على تثبيت الاستقرار وتعزيز الاتصال الاستراتيجي بين قيادات التحالف.

وختم «إن نسبة ما قدمته الإمارات ضمن التزاماتها لحل الأزمة السورية يتجاوز ما قدمته الدول الأخرى.