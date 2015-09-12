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سرور بن محمد يشيد بمحتويات الأجنحة

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سرور بن محمد يشيد بمحتويات الأجنحة سرور بن محمد يشيد بمحتويات الأجنحة

زار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، أمس معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2015» الذي تقام فعاليات دورته الـ 13 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأبدى سموه خلال جولته بين أجنحة المعرض إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه واطلع على عدد من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض. وتعرف سموه إلى أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية .. مشيدا بمستوى تنظيم المعرض وحجم المشاركات ونوعية المعروضات إذ يمثل المعرض فرصة لالتقاء المهتمين والمعنيين برياضتي الصيد والفروسية.

وزار سموه العديد من الأجنحة المشاركة منها جناح جمعية القناص القطرية التي تدعم الصيد العربي التقليدي وجناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي أنشئ لنشر وإحياء التراث الإماراتي بين الأجيال والمحافظة عليه من الاندثار، وأبدى سموه إعجابه بمحتويات الأجنحة التي تعرض مختلف مفردات التراث.

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