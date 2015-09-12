الجموع يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء

أدى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في مساجد الدولة أمس بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله » صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن والواجب الذين ارتقوا أثناء دفاعهم عن أمن واستقرار الأشقاء في اليمن، وذلك عقب صلاة الجمعة التي تناولت خطبتها مكانة الشهداء ومنزلتهم العظيمة، وأكدت التفاف أبناء الدولة حول قيادتهم، وقواتهم المسلحة وتضامنهم مع أسر الشهداء.

وتفصيلاً، أدى عشرات الآلاف في دبي صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وثمن الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التضحيات التي قدمها شهداء الوطن في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في اليمن، واتحادهم مع قوات التحالف لاستعادة الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يغيب فيه الظلم والتخريب.

وأكد أن جنود الوطن الموجودين في ساحة القتال هناك يبلون بلاء حسناً دفاعاً عن الحق والعدل، ويجسدون أروع معاني الأخوة والتضحية في سبيل الوطن وعزته، وكرامته، معتبراً استشهاد بواسل الإمارات مبعث فخر، لكل أبناء الوطن الذين ازدادوا قوة وتلاحماً حول قيادتهم.

فداء وتضحية

وفي أبوظبي احتشد المصلون داعين الله الغفران للشهداء وأن يلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان، وأقيمت صلاة الغائب تكريماً وتشريفاً وإكباراً للشهادة والشهداء وعلى ما بذلوه من تضحيات وعطاءات في سبيل الله ورفعة الوطن.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: هنيئاً لمن اشترى الله تعالى منهم أغلى ما يملكون، فلهم عند الله تعالى أسمى ما يرتجـون «أجراً عظيماً، ودرجاتٍ منه ومغفرة ورحمة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والرَوْحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغَدْوة خير من الدنيا وما عليها ».

وأضاف أن ما قام به أبناؤنا الأبطال في ميدان الحرب من صور وتضحيات ومواقف بطولية دليل على إخلاصهم وحبهم لدينهم وولاؤهم لقيادتهم ووطنهم وتكاتفهم وترابطهم في ظل قيادة رشيدة قادرة على حفظ الاستقرار.

دفع العدوان

وذكرت خطبة الجمعة أن شهداءنا الأبرار قد لبوا نداء الواجب، إحقاقاً للحق، ودفعاً للباطل ورداً للعدوان وإثباتاً للعزة والكرامة ورفعاً لراية الوطن وطاعة للحاكم فسطروا أسماءهم في دواوين الشهداء، وتبوأوا مكاناً عالياً، ليرافقوا الأنبياء، قال الله عز وجل: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً».

أبرار

كما أدى جموع المصلين في مساجد مدينة العين صلاة الغائب أمس، مؤكدين التفاف شعب الإمارات حول قيادته وقواته المسلحة وتضامنه مع أسر الشهداء، إلى جانب الدعاء للشهداء أن يسكنهم جل وعلا فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.

وأكد جموع المواطنين على أن الشهداء حماة الوطن سيخلدون في ذاكرة قيادة وشعب دولة الإمارات بفئاته كلها.

مشاركة

وشهد مسجد الملك فيصل بالشارقة إقبالاً كبيراً من المصلين من مواطنين ومقيمين، لحرصهم الشديد على المشاركة في صلاة الغائب، كما امتلأت جميع المساجد في مدينة الشارقة وفي المنطقة الوسطى للإمارة.

صف واحد

وأشاد المصلين في مساجد عجمان بالدور الكبير الذي يقوم به أبناء الإمارات العاملون في القوات المسلحة وتضحياتهم الكبيرة في سبيل نصرة الحق والزود عن الوطن ومساندة الأشقاء مؤكدين أن هذا الأمر يعزز لحمة الوطن والتلاحم بين القيادة والشعب.

وأدى جموع المصلين في مساجد مدن ومناطق الفجيرة والمنطقة الشرقية صلاة الغائب على شهداء الوطن، من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق والواجب في «اليمن الجريح».

واحتشد عشرات الآلاف عقب الانتهاء من صلاة الجمعة لأداء الصلاة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كلمة الحق

وأكد الأهالي في أم القيوين أن أبناء الإمارات وشبابها البررة ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة ورفعة شأن الوطن والدفاع عن الأشقاء في اليمن نصرة لهم وزوداً عنهم وعن أسرهم، حتى يعود اليمن الشقيق سيرته الأولى وينعم بالأمن والأمان والعيش الكريم .

بواسل

ودعا المصلون في رأس الخيمة الله عز وجل أن يتغمد أرواح شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين تؤدي الصلاة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شاركت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود أمس جموع المصلين في مسجد المخيم أداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أراوح شهداء الوطن.

كما أدى الصلاة مدير المركز الأمني في المخيم عطوفة سفيان الربابعة وعدد من رجال الأمن والدرك الأردني بالإضافة إلى متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المخيم والأشقاء السوريين.

مجلس لختم القرآن الكريم على أرواح الشهداء

أقامت الجالية الباكستانية في إمارة رأس الخيمة مجلساً لختم القرآن الكريم على أرواح شهداء الإمارات البواسل الذين استشهدوا أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وقام المشاركون في المجلس، الذي استضافه المركز الباكستاني بختم القرآن الكريم أكثر من مرة على شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الحق ونصرة للمظلوم. وأكد فضيلة الداعية رضوان الله الحاج إمام الدين أن انعقاد هذا المجلس يأتي تقديراً لما قدمه هؤلاء الشهداء ولما بذلوه من تضحيات جسام في سبيل رفعة هذه الأمة والحفاظ على مكتسباتها. وفي ختام المجلس تضرع الجميع إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار. رأس الخيمة - وام